No início deste ano, Meghan Markle e o príncipe Harry 'deixaram' tudo para trás no Reino Unido para se mudarem inicialmente para o Canadá e mais tarde para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde permanecem. Esta arriscada mudança trouxe inúmeros desafios, nomeadamente o facto de estarem longe da família real britânica - o que na verdade sempre pareceu ser objetivo dos duques. Contudo, contaram com a ajuda incondicional da mãe da atriz.

Doria Ragland tem sido o grande apoio do casal e, segundo a revista Us Weekly, está mesmo a desfrutar ao máximo desta fase. A progenitora de Meghan está a viver a tempo inteiro com a filha e o genro para poder acompanhar de perto o crescimento do neto, o pequeno Archie, de um ano.

"Continua a viver com a Meghan e o Harry. Este tem sido o maior período de tempo que esteve com o neto desde o seu nascimento", conta uma fonte.

Consta que Doria tem estado totalmente dedicada à educação do neto, fazendo os possíveis para o cuidar com toda a atenção. No que toca à alimentação, por exemplo, gosta que Archie consuma alimentos totalmente biológicos.

