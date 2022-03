"O que se passa na cabeça dela só ela é que sabe. Para nós, pais, que convivemos diariamente com ela, é uma incógnita, não sabemos", conta a mãe de Marie, concorrente do 'Big Brother Famosos', ao ser entrevistada por uma repórter do formato.

"Era uma menina doce cumpridora, até que chegou a um ponto que extravasou, a partir dos 10/11 anos notei uma hiperatividade", conta a mãe da digital influencer ao falar pela primeira vez publicamente.

Apesar de durante muito tempo ter considerado que a filha fugia ao "padrão normal da educação", diz estar agora a aprender a aceitar os gostos e escolhas de Marie, que define como "um tsunami".

Por fim, a mãe de Marie não conseguiu conter as lágrimas ao revelar que a única coisa que gostava que a filha percebesse é que os pais fizeram o melhor que conseguiam para a ajudar. "Tudo o que fazemos é para o bem dela", termina de lágrimas nos olhos.

