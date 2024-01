O tio de Kate Middleton partilhou a sua opinião sobre a sexta temporada de 'The Crown', na Netflix.

Gary Goldsmith abordou o assunto no podcast do Daily Mail 'The Crown: Fact or Fiction', lançado esta quinta-feira, 11 de janeiro.

"Gostei mesmo muito dos primeiros episódios e das primeiras temporadas, mas parece que resvalou para um mundo de fantasia. Há tantas partes com as quais não concordo", confessa.

"Assim que começou a ficar ridículo e fantasioso tornou-se muito difícil de ver, por isso, parei", admite.

Goldsmith vai mais longe e questiona-se sobre o motivo pelo qual Carole, sua irmã e mãe de Kate Middleton, não processou os produtores da série em tribunal.

"A Carole não é manipuladora, não é uma pessoa malvada que vive numa masmorra e que pensou em maneiras de forçá-la [Kate Middleton] a entrar na família real", defende.

O entrevistado garante que Kate Middleton sempre tomou as suas próprias decisões e que o seu percurso escolar e profissional apenas se deveu ao seu mérito.

