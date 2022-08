Elon Musk está novamente a dar que falar e, desta vez, tudo tem a ver com o sítio escolhido para instalar a mãe quando esta o visita.

Maye Musk, de 74 anos, dorme na garagem de todas as vezes que vai a casa do filho no Texas, Estados Unidos da América, conta o New York Post.

Em resposta à partilha desta notícia nas redes sociais por este mesmo meio, Musk referiu que já fez muitas alterações ao espaço, embora não tenha referido quais.

O homem mais rico do mundo optou por, em 2020, vender uma grande parte dos seus bens materiais para se dedicar, segundo explicou, a "Marte e à Terra". Nesse sentido, também vendeu todas as suas casas, vivendo agora numa propriedade arrendada.