Num teaser do documentário da Netflix sobre David Beckham, a mãe do ex-futebolista confessou que temeu que o mesmo "perdesse tudo" quando começou a namorar com Victoria, em 1997.

A mãe do ex-jogador, Sandra, estava preocupada que o filho deixasse de lado a carreira no Manchester United quando o romance com a artista das Spice Girls começou.

"Estávamos preocupados que ele perdesse tudo pelo que trabalhou, porque o futebol esteve sempre em primeiro lugar e, de repente, deixou de estar", começou por lembrar Sandra.

Ainda sobre o início da relação, Victoria revelou que o seu empresário da altura a aconselhou a manter o romance "em segredo". "Nós encontrávamo-nos em parques de estacionamento", lembrou.

Alex Ferguson, ex-treinador do clube onde David jogava, diz que o ex-futebolista "mudou" quando começou a namorar com Victoria. No entanto, o ex-jogador tem uma opinião diferente e diz que "não mudou".

David e Victoria tornaram-se numa 'marca' e fizeram grandes contratos com marcas de moda, entre outras. O casal - que tem quatros filhos em comum, Brooklyn, de 24 anos, Romeo, de 21, Cruz, de 18, e Harper, de 12 - acumulou uma património líquido estimado em mais de 400 milhões de euros, destaca ainda o Daily Mail.

Este documentário - que vai estrear em outubro - chega dez anos depois de Beckham ter deixado o futebol.

Leia Também: David Beckham mostra-se a ser maquilhado pela filha