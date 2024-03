Em fevereiro, Dani Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão efetiva pela violação de uma jovem, um crime que ocorreu numa discoteca de Barcelona.

No entanto, a sua família continua a acreditar que o jogador é inocente, em especial a mãe, Lúcia, que recentemente deixou uma mensagem de apoio ao filho nas redes sociais.

"Amo-te até ao infinito e mais além. Que Deus te cuide, te proteja, te livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Que toda a seta do inimigo lançada na tua direção caia por terra", escreveu, numa story partilhada no Instagram.

