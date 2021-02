Madonna já concluiu o processo de montagem do espetáculo de Lisboa, um trabalho que interrompeu no início do ano por causa de uma viagem a África que a levou ao Malaui e ao Quénia. Os quatro filhos adotivos e o namorado, o bailarino e coreógrafo Ahlamalik Williams, foram os primeiros a ver a edição final numa sessão caseira, anunciou a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, realizadora e empresária de 62 anos nas redes sociais. A data de lançamento ainda não foi anunciada mas estará para breve.

A artista norte-americana, que faturou cerca de meio de meio milhão de euros por espetáculo, gravou as atuações no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para o DVD oficial da digressão de promoção de "Madame X", o disco que compôs e gravou no período em que viveu em Portugal, entre agosto de 2017 e março de 2019. Estados Unidos da América, Portugal, Inglaterra e França foram os únicos países no roteiro. Composta por 75 datas, esta tournée rendeu a Madonna 51,4 milhões de dólares, cerca de 42,4 milhões de euros.