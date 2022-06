Lembra-se do beijo que Britney Spears e Madonna deram nos Video Music Awards em 2003? Pois bem. As duas artistas recriaram o momento icónico, só que deste vez no casamento de Britney.

Foi Madonna quem partilhou uma fotografia da beijoca, deixando uma mensagem à amiga de longa data no Instagram:

“Britney, pareces tão feliz e apaixonada. Desejo o melhor para ti e para o Sam. A noite de ontem foi divertida e suada!”.

Note-se que Britney casou-se com Sam Asghari na quinta-feira, 9 de junho. Na cerimónia marcaram presença caras bem conhecidas, como foi o caso de Madonna, Selena Gomez, Donatella Versace, Drew Barrymore e Paris Hilton.

Veja as imagens partilhadas por Madonna na galeria.

Leia Também: Britney Spears revela que teve um "ataque de pânico" antes do casamento