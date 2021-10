Madonna, de 63 anos, partilhou uma série de imagens na sua página de Instagram, esta terça-feira, 18 de outubro, onde se mostra a ler uma cópia do guião do seu próximo filme biográfico.

"Grata pelo sucesso de 'Madame X', por o meu guião estar quase terminado, e pelo apoio dos meus lindos filhos", escreveu na legenda das referidas imagens, referindo-se ao documentário 'Madame X' que foi lançado recentemente.

De referir que a cantora está a participar ativamente no guião, que está a ser escrito em conjunto com Diablo Cody. A artista está também responsável pela realização do filme.

De recordar que esta não é a primeira experiência de Madonna, uma vez que já dirigiu o filme 'WE', lançado em 2011.

