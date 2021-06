Depois de, no período em que viveu em Lisboa, ter composto "I rise" em parceria com Jason Evigan e Brittany Talia Hazzard, mais conhecida como Starrah, uma canção, incluída no álbum "Madame X", que pretende ser um hino para a comunidade LGBTQI, Madonna volou a desenvolveu um projeto artístico que pretende apoiar publicamente as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transsexuais e os intersexuais. "Lutar pelas pessoas que são marginalizadas é um dever e uma honra", justifica a artista norte-americana.

A cantora, compositora, produtora discográfica, realizadora, atriz e empresária de 62 anos anunciou nas redes sociais a estreia, esta sexta-feira, de um novo vídeo, feito expressamente para as celebrações do orgulho gay em Nova Iorque, nos EUA, que se prolongam pelo fim de semana. "Não as podia ignorar. Nunca lhes vou virar costas", prometeu já publicamente a intérprete de êxitos como "Vogue", que nos próximos meses lança o registo da digressão de promoção do disco "Madame X", gravado em Lisboa.