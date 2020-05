Recentemente, um homem negro desarmado morreu na sequência de uma detenção da polícia, nos Estados Unidos. Um caso que está a ser destacado na imprensa, tendo sido divulgado um vídeo que mostra um polícia com o joelho no pescoço da vítima durante a detenção.

Nas imagens, a vítima, George Floyd, pediu várias vezes ajuda e dizia que não conseguia respirar.

Um episódio de violência que Madonna fez questão de comentar na sua página de Instagram. "Ver este polícia a sufocar George Floyd com o joelho no seu pescoço, algemado e indefeso, a chorar pela vida com o rosto no chão é a coisa mais doentia e dolorosa que vi em muito tempo", começou por escrever a cantora.

"Este agente sabia que estava a ser filmado e assassinou-o com arrogância e orgulho. Isto tem de parar! Até que possamos superar o racismo na América - ninguém devia ter o direito de andar com uma arma", acrescentou de seguida.

"Deus te abençoe, George Floyd. Sinto muito por ti e pela tua família. E todos os assassinatos sem sentido que aconteceram antes de ti", continua. "Será que isto vai acabar? Peço a Deus que um dia [isto acabe]. Até lá - que se lixe a polícia. Não me interessa ser politicamente correta. Interessa-me a justiça", rematou.

Leia Também: Manifestação contra morte de homem negro desarmado acaba em conflito