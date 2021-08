Madonna celebrou o seu 63.º aniversário com o namorado, Ahlamalik Williams, os filhos e alguns amigos em Itália.

A cantora completou mais um ano de vida esta segunda-feira, 16 de agosto, e mostrou aos fãs algumas imagens da festa, através do Instagram.

Recorde-se que Madonna é mãe de Lourdes Maria, de 24 anos, da relação com Carlos Leon, de Rocco Ritchie, de 21, do casamento com Guy Ritchie, de David Banda, de 15, e das gémeas Estere e Stelle Ciccone, de oito.

