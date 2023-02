Madonna voltou a reagir às críticas que lhe foram feitas após aparecer nos Grammy, tendo recebido vários comentários a dizer que estava praticamente irreconhecível e com a cara inchada.

A cantora publicou uma nova fotografia no Twitter esta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, e não resistiu em brincar com a polémica.

"Olhem como eu sou fofa agora que o inchaço da cirurgia diminuiu", escreveu na legenda da imagem, acrescentando ainda um emoji a rir.

Esta publicação chega cerca de duas semanas depois de a cantora ter reagido à polémica no Grammy, tendo lamentado o facto de as pessoas se terem focado nas fotografias que foram captadas durante a gala em vez do seu discurso.

