Madalena Brandão viajou até à República Dominicana, concretamente a Punta Cana, onde esteve durante uma semana.

Na noite desta terça-feira, dia 14 de novembro, a atriz partilhou no Instagram um conjunto de fotografias, a maioria captadas na praia, que retratam as atividades que fez enquanto esteve neste destino paradisíaco.

"Isto aconteceu, durante 8 dias. Li, mergulhei, escrevi, mergulhei, corri, mergulhei, passeei, mergulhei, vi filmes, dormi, dormi… Levei a minha super máquina fotográfica, mas nem saiu do quarto, também precisava de descansar. Aqui ficam os poucos registos de Punta Cana, me myself and I", escreveu, na legenda as fotografias.

