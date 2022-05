Madalena Abecasis vive esta quarta-feira, 4 de maio, um dia especial com o 1.º aniversário do filho mais novo, João Diogo. A data foi assinalada nas redes sociais com um vídeo que compila imagens dos primeiros momentos do bebé na chegada a casa depois da maternidade.

"E assim, num piscar de olhos, o melhor presente desta vida faz 1 ano", escreveu na legenda.

João Diogo, note-se, é fruto do casamento com Nuno Sebastião e é o mais novo de quatro irmãos. Madalena Abecasis é ainda mãe de Júlia, de quatro anos, José, de seis, e Francisca, de 15, esta última fruto de um relacionamento anterior.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Madalena Abecasis (@madalena_abecasis)

Leia Também: Conheça os recantos da nova casa de Madalena Abecasis