Madalena Abecasis voltou a estar no centro da polémica na rede social Instagram depois de na manhã desta quinta-feira partilhar na sua conta oficial uma fotografia da filha Júlia, de dois anos, de rabiosque para o ar. A imagem mostrava as cuequinhas da menina, facto que indignou os seguidores.

"Realmente eu devo ter uma mente muito saudável e inocente. A ler os comentários da última foto é que percebi que há gente muito estranha neste mundo", escreveu a digital influencer minutos depois, dando conta de que decidiu apagar a imagem.

"Foi esta a foto que apaguei pelos comentários de que isto podia ser ofensivo. Lamento não ter 'lido' a imagem logo com maldade", acrescentou ainda Madalena ao voltar a partilhar a image, agora censurada, nas suas InstaStories.

[Imagem eliminada pela digital influencer]© Reprodução Instagram

Recorde-se que Madalena está neste momento grávida do quarto filho. O bebé vem juntar-se a Francisca, de 14 anos, fruto de um relacionamento passado, e a José, de quatro, e Júlia, de dois, do atual casamento com o empresário Nuno Sebastião.

