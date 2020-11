Quando anunciou que estava grávida pela quarta vez, no passado dia 9, Madalena Abecasis deixou subentendido que o bebé seria um menino. Facto que confirmou este segunda-feira com um adorável vídeo publicado no Instagram.

A digital influencer e antiga designer anunciou que a família vai aumentar com a chegada de um rapaz e a novidade recebeu o mais carinhoso feedback dos seguidores, que já tinham manifestado que esta era a intuição da maioria.

Recorde-se que Madalena é mãe de Francisca, de 14 anos, fruto de um relacionamento passado, e de José, de quatro, e Júlia, de dois, do atual casamento com o empresário Nuno Sebastião.

Leia Também: Madalena Abecasis anuncia que vai ser mãe pela quarta vez