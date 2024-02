Na música que lançou esta quarta-feira, Machine Gun Kelly fala sobre o aborto espontâneo que a companheira, Megan Fox, sofreu.

"Como é que eu posso viver com o facto de a minha mão não estar em cima da barriga dela quando perdemos o nosso bebé?", canta em 'Don't Let Me Go'.

De recordar que esta não foi a primeira vez que o músico se manifestou sobre o aborto. Já em maio de 2022, Machine Gun Kelly dedicou a atuação nos Billboard Music Awards a Megan Fox e "ao filho que não nasceu".

