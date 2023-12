Com a chegada do Natal, é sabido que Macaulay Culkin volta sempre à ribalta. A estrela do clássico 'Sozinho em Casa', saga que é vista e revista sempre nesta época do ano, foi homenageada com uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, e a altura escolhida não foi um acaso.

O eterno Kevin McCallister fez-se acompanhar da mulher, Brenda Song, e dos dois filhos, Carson e Dakota, neste dia especial, mas houve uma outra pessoa que não quis faltar. Catherine O'Hara, que na saga deu vida à mãe de Kevin, também se juntou.

Visivelmente emocionado, Macaulay acabou até por discursar, aproveitando aí para agradecer à companheira e aos filhos, as suas "três pessoas favoritas".

Veja na galeria as imagens da cerimónia.

Leia Também: Quem sai aos seus... Aos 11 anos, filha de Beyoncé arrasa em evento