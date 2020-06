A noite de hoje, dia 12, seria de grande festa em Lisboa e um pouco por todo o país. As marchas populares saíram à rua para descer a Avenida da Liberdade e a festa continuaria pelos típicos bairros. Contudo, devido à pandemia da Covid-19, os Santos Populares foram cancelados e Cláudio Ramos não ficou indiferente à sua ausência.

O apresentador da TVI publicou nas redes sociais uma imagem a preto e branco de Santo António e na legenda lamentou que as ruas estejam despidas da alegria que marca esta época do ano.

"Quem tem um bairro está hoje mais triste. Tem as ruas despidas de cor e de som. Do som da música popular e dos pés na calçada ao ritmo da música. Quem tem um bairro e uma marcha está hoje mais triste e disfarça a tristeza como pode. Merda de vírus este que acabou com tantos sonhos de tanta gente, deixou gente de luto, e deixou muita gente sem gente", começou por escrever.

E continuou: "Quem tem um bairro sabe que este mês e esta noite seria mês e noite de cor e alegria. A alegria, que muitas vezes, esconde uma ou outra arrelia por trás de uma porta ou do postigo de uma casa castiça. Quem tem um bairro hoje, tem saudades do fado sentido. Da música a sair de todos os lados e de gente a cruzar-se com gente. Não sei se poderemos dizer que quem tem um bairro e uma marcha está de luto, que a palavra é forte, mas aposto que quem tem um bairro e uma marcha está triste. Triste com razões para estar triste. Este ano não há música, não há cor, não há barulho até o sol nascer, nem antes do sol se pôr... mas dentro de cada pessoa que tem um bairro e uma marcha existe força. A de acreditar que para o ano Santo António sai à rua com mais vontade que nunca. Porque merecem mais que nunca".

Por fim, Cláudio Ramos mostrou-se solidário com este sentimento de tristeza: "Hoje, nesta noite, estou com todas as pessoas que têm um bairro e uma marcha. Na minha terra, que será do tamanho de um bairro de Lisboa, seria também noite de baile e alegria. Quando nos roubam a tradição, em parte roubam-nos um bocado de vida".

