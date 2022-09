À semelhança do que aconteceu com o marido, o príncipe William, também Kate MIddleton teve de desmarcar eventos por causa do período de luto da morte da rainha Isabel II.

Amanhã, 22 de setembro, a princesa de gales iria apresentar um evento de ténis na companhia de Roger Federer, algo que já não irá acontecer.

Recorde-se que o período oficial de luto irá durar até à próxima terça-feira.

William, por seu turno, não marcou presença num evento dos Earthshot Prize, que aconteceu hoje em Nova Iorque.

