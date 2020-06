O panorama artístico nacional sofreu uma grande perda esta quarta-feira, dia 10, com a morte da atriz Maria José de Basto, mãe da também atriz Rita Ribeiro.

A artista, de 92 anos, contava com uma carreira de mais de oito décadas nos palcos e foram várias as figuras públicas que se despediram com homenagens nas redes sociais.

Depois de Ruy de Carvalho, foi a vez de Eunice Muñoz revelar o seu carinho pela falecida colega e amiga.

"Saudade do tempo em que estudávamos no conservatório. Como nos divertíamos no intervalo das aulas a provar chapéus... minha querida Zézinha", escreveu na legenda de uma fotografia da atriz Maria José.

