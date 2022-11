Com a vitória de Lula, foram muitos os que já correram às redes sociais para se manifestarem e mostrarem-se felizes com a vitória nas eleições presidenciais no Brasil. José Carlos Malato foi uma das caras conhecidas portuguesas que fizeram questão de reagir publicamente.

Nas stories da sua página de Instagram, o apresentador da RTP começou por escrever: "Obrigado Brasil! O planeta, os direitos humanos, a vida agradece por terem rejeitado aquele homem".

"Lula está longe de ser perfeito. Mas o que estava em jogo ultrapassa-o. Que o escrutínio se mantenha vigilante! Viva a democracia", completou.

© Instagram

