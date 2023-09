Além de Sara Barradas e Paulo Pires, Luísa Ortigoso também recorreu às redes sociais para lamentar a partida de José Henrique Neto.

Junto de uma fotografia do ator, escreveu: "José Neto. O Zé. Nem houve tempo para falarmos da peça que me enviaste... Mas falámos tanto da Bernarda, que foste ver, com tanto entusiasmo. E do Teatro, e dos actores, e do trabalho... Sabias tanto, pensavas tanto nas coisas, em tudo.... Até sempre, Zé".

De recordar que José Henrique Neto morreu no passado domingo aos 77 anos, vítima de doença prolongada.

