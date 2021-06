Luísa Ortigoso despediu-se das gravações da novela 'Bem Me Quer', da TVI, esta terça-feira, 15 de junho, momento que destacou na sua página de Instagram.

"Hoje, gravei a minha última cena da nossa 'Bem Me Quer'. Ainda com o sentimento estranho que envolve estes dias, o que dizer? As despedidas trazem lágrimas e também a alegria de chegar. É bom saber e sentir que se trabalhou com uma equipa maravilhosa, que mesmo em tempos de pandemia conseguiu levar o barco a bom porto", começou por escrever na legenda de uma montagem com várias imagens deste projeto.

"Atores, realizadores, diretores de atores, técnicos, produção, coordenação - obrigada a todos, queridos companheiros! Todos, sem exceção, unidos nesta jornada tão rica. Gente boa e valente. Tenho muito orgulho em ter feito parte. De coração cheio! Só pode ser um até já", completou.

Uma publicação que rapidamente despertou a atenção de fãs e colegas. "Linda, amiga, companheira, generosa, maravilhosa! Obrigada por tudo, foste muito especial para mim! Tu sabes. Adoro-te", comentou Kelly Bailey.

Leia Também: Luísa Ortigoso dá os parabéns ao filho com retrato único