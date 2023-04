No dia em que celebra o 69.º aniversário, Luísa Castel-Branco recorreu ao Instagram para assinalar a data e fala do seu percurso, sem esquecer o AVC que sofreu há 20 anos.

"Fui mãe aos 24. Trabalhei em diversas áreas até ir parar a televisão aos 46. Tive um AVC com sequelas aos 49. Escrevi o meu primeiro romance aos 51. Vivo há 29 anos com o meu Francisco. Tenho três filhos verdadeiramente fantásticos", começou por recordar.

"Tenho duas enteadas de quem gosto muito. Também tive muita sorte nas minhas noras e no meu genro. Sou uma mulher rica porque tenho sete netos de se comerem! A juntar mais três netos do Francisco, somos uma grande família! Tenho poucos amigos mas bons", acrescentou.

"E ao longo dos anos tenho recebido o carinho do público a quem agradeço do fundo do coração. Tal como agradeço a Deus todos os dias o estar viva e rodeada de amor", completou.

Mas não ficou por aqui e ao longo do dia fez outras partilhas na mesma rede social, tendo contado que foi mimada pela TVI, onde é frequentemente comentadora da imprensa cor de rosa e dos reality shows.

Além disso, terminou com um vídeo onde agradece o carinho que recebeu nesta data especial e revela que viveu um dia muito feliz. Veja na galeria.

