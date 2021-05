"Este ser humano é o maior presente que recebi durante a pandemia", é desta forma que Luísa Castel-branco dá início a uma publicação onde homenageia o amigo Ricardo Monteiro.

"É difícil conhecer alguém com uma alma, um coração tão gigantes. E porque eu já cá ando há 67 anos a vida ensinou-me que encontrar alguém assim é ganhar um amigo para a vida. Se o virem por aí, ao meu amigo Ricardo Monteiro, confiem na minha palavra: Podem confiar nele até ao Ceu", garante a escritora ao falar aos seus seguidores do Instagram.

Por seu turno, Ricardo comentou a publicação da figura pública com um agradecimento sentido: "Só alguém com bom coração que vai para além do próprio corpo, faria uma coisas destas...".

