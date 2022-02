Luísa Castel-Branco não é fã de Liliana do 'Big Brother Famosos'. Durante o programa 'Dois às 10', a comentadora do reality show da TVI considerou que o comportamento da concorrente tem sido apenas em prol do jogo, sendo que as suas atitudes não correspondem à paixão que diz nutrir por Bruno de Carvalho, expulso pelo público na mais recente gala.

"Quantas desculpas ela arranja para se manter lá?", começa por questionar Luísa.

"Ela tem todo o direito de ficar dentro da casa, todo, todo, todo, mas permite-me que eu duvide, eu e muita gente, que esta paixão seja tão forte que ela resolve ficar na casa", sublinha.

"Faz de conta que estou na casa com o meu amigo Cláudio e o povo português escolhe para ele sair. Ele sai porque é violento comigo, tratou-me mal. Aquilo é um jogo. A partir do momento em que ultrapassa o jogo e há um processo, uma queixa, em que ela é a única pessoa que pode negar, a única coisa que pode fazer é sair imediatamente. Tudo o resto é uma decisão dela em favor do jogo", argumenta.

"Se ela tivesse feito aquilo que eu acho que seria normal numa relação de paixão que era quando ele sai dá-lhe a mão e diz 'então saímos os dois porque isto é tudo mentira', não sai com ele e depois vai arranjando justificações, para mim não há justificação alguma", diz ainda Luísa.

Por fim concluí: "Aliás, sempre achei que ela estava a jogar. Daí achar que esta questão se há ou não violência é totalmente subjetiva. Mais: ela acaba por ser a mulher que me irrita, porque tem tanta personalidade, devia ter dito simplesmente: 'somos nós na cama, o que é que têm a ver com isso'. Os amigos estão lá para tudo e o jogo não é mais importante que o caráter de uma pessoa".

Concorda com a opinião de Luísa Castel-Branco quanto ao assunto?

Leia Também: Liliana Almeida mostra vontade de sair do 'Big Brother Famosos'

Leia Também: Em lágrimas, Mário Jardel conta no Big Brother a causa da morte da mãe