Luís Nascimento e a namorada, Teresa Ferraz, tiveram na passada quinta-feira, 4 de agosto, motivos para celebrar. A primeira filha do casal, Carolina, completou o primeiro ano de vida.

A data especial foi assinalada com uma festa para a família e amigos, tal como comprova a mais recente partilha feita no Instagram do antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' e irmão de Cláudio Ramos.

"Hoje o grande amor da minha vida está de parabéns. O primeiro ano da princesa Carolina", pode ler-se na legenda dos registos.

Espreite a galeria para ver as imagens que marcaram o aniversário da princesa Carolina e ainda aquelas que mostram como a bebé cresceu no último ano.

