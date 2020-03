Luís Figo juntou-se à onda de figuras públicas que pelas redes sociais assinalou o Dia do Pai, celebrado esta quinta-feira, dia 19. Nesta data simbólica, deliciou os fãs com uma rara fotografia na companhia do progenitor.

Sem esquecer os "tempos difíceis" que se vivem devido à pandemia da Covid-19, o antigo internacional português não deixou de apelar pela proteção dos que o seguem na mensagem que acompanhou o registo.

"Feliz Dia do Pai! Nestes tempos difíceis temos de cuidar uns dos outros, de quem nos rodeiam e de quem amamos. Fiquem seguros", escreveu.

