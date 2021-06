Completam-se esta quarta-feira, 30 de junho, duas décadas desde que Luís Figo trocou alianças com Helene Svedin.

O antigo internacional português não deixou a data ser esquecida nas redes sociais e revelou o seu romantismo ao partilhar uma fotografia do casal no dia do enlace.

"Por muitos mais anos juntos. Amo-te", escreveu na legenda.

Recorde-se que Luís Figo e Helene Svedin têm três filhas em comum: Daniela, de 22 anos, Martina, de 19, e Stella, de 16.

