Edmar disse recentemente dentro do programa 'Big Brother - Duplo Impacto' que sofreu graves problemas psicológicos devido a declarações de um determinado comentador do programa.

O jovem refere que chegou a pensar em suicídio por conta de comentários que colocavam em causa o seu apoio à comunidade LGBT. Sabe-se agora que Edmar se referia aos comentários de Luís Borges.

O modelo reagiu no Twitter às declarações do concorrente do reality show da TVI.

"Edmar, sabes que é MUITO feio mentir?! Quem me enviou mensagem foste tu do teu perfil oficial a chamar nomes e como não tiveste resposta e foste bloqueado, arranjaste maneira de enviar de outro", acusa Luís Borges, juntando às suas palavras fotografias das referidas mensagens.

"O comentário que tive em relação a ti foi sobre a situação do Hélder e tu teres dito que não era um ataque homofóbico, quando toda a gente nas redes disse na altura que o Hélder deveria ser expulso por isso. Eu sendo da comunidade LGBT, como é óbvio, não posso concordar que alguém da mesma comunidade passe pano a um ataque desses", continua.

"Meteres o nome de alguém só porque é conhecido e cool não é fixe. Estavas tão mal mas para me enviares mensagens destas? Lol a piada faz-se sozinha", completa o comentador de 'Big Brother'.

