A apresentadora do 'Tesouras e Tesouros' e a mãe do modelo faziam anos no mesmo dia.

Foi através das stories da sua página de Instagram que Luís Borges recordou a apresentadora do 'Tesouras e Tesouros', Mariama Barbosa. Se fosse viva, a amiga teria celebrado mais um aniversário esta segunda-feira, dia 4 de setembro, e a data não foi esquecida. "Parabéns, Mariama! Que saudades que tenho das nossas parvoíces", escreveu o modelo junto de um vídeo da amiga. A falecida apresentadora comemorava o seu aniversário do mesmo dia que a mãe de Luís Borges, que também já partiu. "A Mariama fazia anos no mesmo dia que a minha mãe. Ela fez este vídeo para eu enviar no grupo da família. Hoje estão duas a olhar por mim", acrescentou Luís Borges num outro vídeo da amiga. Veja na galeria. Também nas stories da sua página de Instagram, o modelo destacou uma montagem com duas fotografias antigas e homenageou a falecida mãe.

© Instagram_luisborgesoficial Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram