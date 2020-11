Luís Borges foi esta quinta-feira o protagonista de uma emissão especial do programa 'Júlia', onde numa entrevista reveladora falou pela primeira vez sobre o novo namorado.

O modelo confessou que esta é uma relação séria e com futuro. Luís diz mesmo que não estava tão feliz desde o início do seu casamento com Eduardo Beauté.

Questionado por Júlia Pinheiro, o modelo confessa até que já apresentou o novo namorado aos três filhos.

No seguimento das suas revelações, Luís Borges partilhou na manhã de sexta-feira uma nova fotografia ao lado da sua cara-metade.

