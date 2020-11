Foi transmitido no programa de hoje de Júlia Pinheiro a entrevista que a apresentadora fez a Luís Borges. Esta foi uma conversa profunda na qual o manequim abordou os assuntos mais difíceis da sua vida, nomeadamente, a relação e a morte do ex-companheiro, Eduardo Beauté.

Luís explicou que 2019 foi um ano bastante complicado, "primeiro pela morte da minha mãe adotiva e dois meses depois a de Eduardo".

"Não se estava à espera. Tiraram-me o tapete e senti-me num buraco. As pessoas achavam que não me dava com o Eduardo. Conseguimos chegar a um consenso pelos meninos, mas também porque vivemos uma história de amor", explicou, garantindo que os dois tinham uma relação cordial por causa dos filhos - Bernardo, Lurdes e Eduardo.

"Nunca estive com o Eduardo por ser famoso ou por dinheiro. Era loucamente apaixonado por ele", fez ainda questão de realçar.

Quis o destino que os dois casassem em 2011, no entanto, a partir da primeira adoção, a de Bernardo, as coisas começaram a mudar. Mais tarde decidiram divorciar-se, separação que gerou muito burburinho na imprensa.

"O Eduardo expôs coisas que não eram verdade. Foi das piores alturas da minha vida. (...) Eu não abandonei ninguém... o amor acabou. Não ia ficar com o Eduardo por pena. Nunca abandonei os meus filhos, nem o Eduardo, mesmo como amigo", esclarece.

Posteriormente recordou o momento doloroso em que recebeu a notícia da morte do cabeleireiro: "Quando cheguei lá ele estava tapado e disse que o queria ver. Tinha de perceber que aquilo era real. O mundo desabou. Como é que ia contar aos meus três filhos que não iriam ver mais o pai? Foi o que me deixou mais à toa. Porquê o Eduardo? Nós estávamos super bem, éramos amigos. Era uma boa pessoa, não merecia".

Um novo amor

Atualmente, o empresário vive uma fase muito feliz da sua vida. Novamente apaixonado, Luís confessou que vê futuro no seu relacionamento com Pedro, de 27 anos.

"Não procurei, apareceu-me. O meu coração voltou a estar no sítio certo. Encontrei uma pessoa que gosta muito de mim e acima de tudo dos meus filhos. O Pedro percebe isso e os meus filhos adoram-no. Isso faz-me perceber que é a pessoa certa e que vai haver caminho. Desde o Eduardo não estava assim tão feliz", sublinhou.

