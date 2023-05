Luís Borges foi anunciado como embaixador oficial da boneca Barbie com síndrome de Down em Portugal. Pai de Bernardo, de 13 anos, que é uma criança com síndrome de Down, o modelo não podia estar mais feliz por ser a cara desta grande novidade que promove a "inclusão, igualdade e a aceitação da diferença".

Num comunicado enviado às redações, explicam que este novo brinquedo está inserido na "linha mais inclusiva de bonecas do mercado, as Barbie Diversity Fashionistas". O objetivo é "permitir que todas as crianças se possam rever na Barbie e, em simultâneo, encorajar as crianças a brincarem com bonecas que não se pareçam consigo mesmas".

"Brincar com bonecas fora da experiência vivida pela própria criança pode ensinar compreensão e criar uma maior noção de empatia, levando a um mundo de maior aceitação. Estamos orgulhosos de apresentar a boneca Barbie com síndrome de Down para melhor refletir o mundo à nossa volta e aprofundar o nosso compromisso em celebrar a inclusão através de brincadeiras", afirma Lisa McKnight, vice-presidente executiva e diretora global da Barbie & Dolls, Mattel.

"Para garantir que a boneca representa verdadeiramente uma pessoa com síndrome de Down, a Barbie trabalhou em proximidade com a National Down Syndrome Society (NDSS) – Sociedade Nacional de Síndrome de Down, nos Estados Unidos da América", pode ler-se na nota. E para celebrarem o lançamento juntaram embaixadores europeus como a modelo Ellie Goldstein, a concelheira municipal e autora Éléonore Laloux, e a modelo e influencer Enya.

Em Portugal, Luís Borges foi o escolhido para dar a cara pela nova Barbie. "É na celebração da diferença que as sociedades são mais ricas, é ao conhecermos a realidade do outro que nos tornamos mais empáticos e tolerantes em relação ao próximo. E isso é tão importante. Estou muito feliz com esta mega novidade, a Barbie com síndrome de Down. Não só por ter o Bernardo na minha vida, mas por saber que a representatividade é sem dúvida um passo muito importante para a mudança de mentalidades e para uma sociedade mais justa e tolerante. Somos todos diferentes, e a beleza da vida está exatamente nessa diferença. Celebremos a diferença", disse o modelo.

Com o foco na missão de promoverem maior inclusão e diversidade, " a marca pretende divulgar projetos que partilhem deste propósito, como o Café Joyeux". Trata-se de "uma família de cafés-restaurantes inclusivos e solidários, abertos ao público que têm como missão empregar e formar pessoas com dificuldades cognitivas, com o sonho de que um dia a diferença já não seja diferente, mas sim parte do dia-a-dia da sociedade. Ao apoiar a associação VilacomVida, responsável pelos Cafés Joyeux, todos podem contribuir para um mundo mais inclusivo", destacam ainda no mesmo comunicado.

A marca incentiva as pessoas a contribuírem através de doações para a VilacomVida ou como clientes do espaço em Portugal, que está situado na Calçada da Estrela, em Lisboa.

De referir ainda que as bonecas fashionistas 2023, incluindo a boneca Barbie com síndrome de Down, encontram-se disponíveis para venda em Portugal pelo valor de 15,99 euros.