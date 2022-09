Arrancaram as aulas e foram muitos os pais que ficaram com o coração apertado, especialmente com a primeira vez dos filhos na escola ou com a mudança.

No caso de Luís Borges, o modelo ficou com o coração "bem apertadinho" ao ver a filha, Lurdes, a começar o 5.º ano.

“E hoje o meu coração ficou bem apertadinho! A Lu entrou para o 5.º ano, numa escola nova, novos colegas... E eu fico sempre de coração na mão porque sei o quão tímida ela às vezes consegue ser! A parte boa para ela é que vai receber um telemóvel", começou por dizer esta sexta-feira, 16 de setembro, nas stories da sua página de Instagram e onde partilhou uma fotografia da menina.

"O tempo passa a voar e só posso dizer que tenho muito orgulho na minha preta da Guiné", rematou.

