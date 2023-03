Bibá Pitta não foi a única a assinalar no Instagram o Dia Internacional da Síndrome de Down, esta terça-feira, dia 21 de março. Luís Borges, pai do pequeno Bernardo, também fez questão de deixar uma mensagem para celebrar a data.

Junto de várias imagens do filho, Luís Borges escreveu: "21 de março - Dia Internacional da Síndrome de Down. E a minha vida é muito mais feliz com o Bernardo".

A partilha foi muito acarinhada por vários seguidores, colegas e amigos. Veja na publicação abaixo:

De recordar que Luís Borges dividia a paternidade com Eduardo Beauté, que morreu em 2019. Agora é Luís Borges o único responsável pelos filhos adotivos. Além de Bernardo, é pai de Lurdes e Eduardo.

