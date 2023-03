Esta semana celebrou-se o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi assinalado esta terça-feira, dia 21 de março. Uma data que, como é habitual, Bibá Pitta não deixou passar em branco.

No Instagram, Bibá publicou um novo vídeo da filha Madalena e escreveu: "Hoje celebra-se o dia mundial da pessoa com Síndrome de Down!! Sim!! Hoje é o nosso dia!! Quero mandar muitos beijinhos e desejar um feliz dia a todos".

Uma partilha que rapidamente levou vários seguidores a deixarem uma mensagem na caixa de comentário.

"Feliz dia para nós, mães sortudas que têm a bênção de ter estes filhos maravilhosos nas nossas vidas. Se é fácil? Com certeza que não, mas o cromossoma do amor torna tudo mais leve", pode ler-se entre as reações.

Veja o vídeo de Madalena na galeria.

