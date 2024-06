Este domingo, 23 de junho, completa-se um ano desde a morte de Luís Aleluia. A data foi destacada pela mulher, Zita Favretto, através da partilha de diversas memórias com o ator.

"12 meses sem ti… Luizinho, vou manter o teu sorriso vivo e tentar superar com as lembranças dos momentos bons que juntos que partilhamos. Apesar de que sem ti, o espaço vazio no meu peito, jamais voltará a ser preenchido. O meu mundo ficou dividido em, antes e depois da tua partida", confessa Zita.

"'Amigos' só alguns, felizmente que poucos, desapareceram. Estou grata a Deus, por ter amigos verdadeiros que continuaram do meu lado a dar-me apoio, não precisando falar todos os dias, mas sabendo precisamente a quem recorrer quando há necessidade, estão sempre lá", reflete.

Estes amigos, segundo Zita, têm sido fundamentais no processo de luto, marcado por momentos "difíceis e frágeis". "Essa é a maior dádiva neste percurso, ajudando a percorrer o nosso caminho", sublinha.

"Será para sempre um dia de cada vez, porque os momentos de saudade continuam a ser intensos e por vezes angustiantemente incontroláveis! Ficará sempre a cicatriz da ferida que se poderá abrir facilmente com um aroma, uma canção, uma lembrança, enfim… Mas, haveremos de conseguir, juntando as pedras do caminho, reconstruiremos o nosso castelo", afirma.

No desabafo, Zita nota ainda que "vai concentrar-se em cuidar dela mesma e dos dois filhos". "Este foi um ano de grande aprendizagem a todos os níveis para nós os 3", reconhece.

Por fim, agradece todas as homenagens feitas a Luís ao longo do último ano. "Semeaste sempre amor, por onde passaste, assim como tanta gargalhada à mistura… É assim que queremos recordar-te! Desejo infinito de muita luz e paz, segue o teu caminho, nós já te perdoamos, e jamais te esqueceremos, fazes e farás sempre parte de nós".

Recorde-se que em comum, Luís Aleluia e Zita Favretto tiveram dois filhos: João e José, de 17 e 20 anos de idade, respetivamente.

