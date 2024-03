Zita Favretto posou em frente à gravação do nome do ator e mostrou o momento no Instagram.

Luís Aleluia - que morreu em junho do ano passado - foi homenageado pela Câmara Municipal de Benavente e a viúva do ator, Zita Favretto, não deixou passar em branco este momento marcante. Zita Favretto posou junto à gravação do nome de Luís Aleluia e deixou uma mensagem na legenda das imagens que destacou na sua página de Instagram. "2024 - Obrigada à Câmara Municipal de Benavente representada pelos, Joseph Azevedo, vereador da Cultura, e pelo presidente Carlos Coutinho, pela homenagem ao homem, ao ator, Luís Aleluia, através da gravação do seu nome numa laje que ficará no espaço frente ao Centro Cultural de Samora Correia. Os meus agradecimentos pela bonita distinção", começou por escrever. "Agradeço também ao Joaquim Salvador e Sofia Alves, também homenageados neste Dia Mundial do Teatro, pelo apoio e carinho assim como ao Celso Cleto, também presente", completou. Leia Também: Rita Salema reage a homenagem na calçada da Praça da Alegria Leia Também: "Luís Aleluia, meu amor, faz 8 meses que partiste, completarias 64 anos"