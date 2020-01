Ludmilla mostrou que é sensível à dor, pelo menos foi o que deu a entender na recentes imagens que publicou nas stories da sua conta do Instagram.

Em vários vídeos, a cantora mostrou aos fãs que se tinha magoado no pé, tendo inicialmente filmado o mesmo com algum sangue. No entanto, na verdade, tratava-se apenas de um pequenino corte, mas que deixou Ludmilla mais 'sensível'.

"Brunna, vais ter que fazer um curativo", começa por dizer a artista para a companheira, Brunna Gonçalves.

De seguida, a mulher da cantora diz que a ferida não é nada importante, enquanto Ludmilla insiste que é uma corte 'grande'.

Um momento que a artista fez questão de desatacar na rede social e que pode ver na galeria.

