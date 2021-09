Luciana Abreu voltou a 'arrasar' ao exibir de novo a boa forma física que mantém.

A cantora e atriz destacou na sua página de Instagram duas fotografias onde aparece com roupa interior: uma cueca modeladora, diz, "excelente escolha para um pós-parto".

Após a partilha, foram vários os elogios que recebeu na caixa de comentários.

"Que gata", "muito charme" ou "linda, maravilhosa" foram algumas das reações às imagens. Veja abaixo:

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de quatro crianças, Lyonce, de dez anos, Lyannii, de nove anos, do casamento com Yannick Djaló, e as gémeas Amoor e Valentine, de três anos, do casamento com Daniel Souza.

