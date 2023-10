Esta quinta-feira, 26 de outubro, é um dia particularmente especial para Luciana Abreu. Maria Odette, que a artista e apresentadora considera como uma 'mãe do coração', celebra o seu aniversário, facto que a comunicadora assinalou na sua página de Instagram.

"Atravessou três guerras, uma para nascer, outra pela nossa independência e a terceira, uma epidemia. Pelas multidões que passa, ninguém fica indiferente, apesar da sua indiferença", começa por notar.

"O que a move? A convicção que carrega de espalhar o bem, de proteger e amar o próximo, que na sua profissão de fisioterapeuta, quer na sua vida pessoal. Abraça, como ninguém, os 'filhos, netos, sobrinhos' por afinidade", continua.

"É de uma reputação irrepreensível, uma força da natureza e uma MÃE CORAGEM no sentido literal da palavra. PARABÉNS MÃE. Hoje já disse que a amo? Sou-lhe grata por nunca me ter abandonado sempre que caí. É tudo o que eu desejei e sonhei um dia. Seja muito, mas muito feliz, não como você deseja, mas como merece aos olhos do nosso tão amigo DEUS. Viva à vida, como você me ensinou", completa.

Leia Também: "Viva o Filipe La Féria", diz Luciana Abreu após filhas irem ao teatro