Mãe de quatro filhas, Lyonce, de 13 anos, Lianni, de 12, e as gémeas Valentine e Amoor, de seis, são muitos os desafios que Luciana Abreu enfrenta na educação e formação das meninas.

A artista abordou o assunto durante uma entrevista com Júlia Pinheiro na tarde desta quinta-feira, 13 de junho, na SIC.

"A Lyonce tem que tirar um curso, a Lianni quer tirar um curso, há aqui uma diferença", destaca.

Luciana explica que a filha mais velha é mais orientada para as artes, enquanto Lianni prefere desporto.

Falando do caso particular de Lyonce, a personalidade notou: "Não deixei que lhe subisse à cabeça. Tirou o curso dela de moda, fez teatro, mas quando eu percebi que poderia evoluir para outra coisa senão a correta, saiu imediatamente. Há que ter este controlo sobre os nossos filhos".

Recorde-se que as duas filhas mais velhas são frutos do relacionamento da artista com Yannick Djaló e Daniel Souza.

