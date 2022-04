Luciana Abreu vive um episódio inesperado com uma das filhas e fez questão de relatar o momento na sua página de Instagram.

"Hoje uma das minhas filhas disse-me: 'Mamã, eu não quero ser adulta!' Eu questionei… 'Mamã, ser adulto é dormir cansado e acordar exausto'", começou por contar a artista.

"Eu esbocei um sorriso, os meus olhos encheram-se de lágrimas, abracei-a e olhei bem nos olhos dela, quando lhe disse: 'Ainda bem que sou adulta, para poder ter uma filha maravilhosa como tu'. Boa semana, queridos pais", acrescentou.

De recordar que a artista é mãe de quatro filhas, Lyonce e Lyannii, do casamento passado com Yannick Djaló, e das gémeas Valentine e Amoor, do casamento terminado com Daniel Souza.

Leia Também: Luciana Abreu apresenta novo projeto. Será em Itália