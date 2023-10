Com uma mensagem onde o amor é o grande destaque, Luciana Abreu publicou um conjunto de novas imagens das filhas mais novas, as gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos.

Ao lado das fotografias das meninas, a mamã escreveu: "É com amor que começa o nosso dia. Amor para ti, amor para mim, amor para todos nós, amor para todos aqueles em que nós o conseguirmos despertar. Que Deus nosso Senhor continue a fazer justiça no céu e na terra, na vida de todos os seus filhos. Amém".

A partilha começou desde logo a receber carinhosas reações dos fãs. "Tão fofinhas" ou "estas meninas são tão queridas", são alguns dos comentários que se pode ler.

De recordar que Amoor e Valentine são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, da união passada com Yannick Djaló.