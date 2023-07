Luciana Abreu usou as redes sociais este domingo, dia 9 de julho, para publicar um conjunto de fotografias das filhas, nas quais as quatro meninas aparecem felizes a passear na praia, a andar de baloiço e a comer gelados.

"Quando a felicidade nos encoraja e o amor nos enche de fé", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya, de 12 e 11 anos, respetivamente, frutos da sua relação com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, do seu casamento já terminado com Daniel Souza.

