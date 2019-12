Foi no dia 23 de dezembro de 2017 que Luciana Abreu foi mãe pela terceira vez, das gémeas Amoor e Valentine, fruto do casamento terminado com Daniel Souza. Uma data que a artista não deixou passar em branco.

Um dia depois do aniversário das meninas, esta terça-feira, dia 24 de dezembro, Luciana fez questão de mostrar aos fãs os festejos deste dia especial.

"Obrigada a todos os que rezaram por nós. Obrigada Maternidade Alfredo da Costa. Obrigada a todos os meus amigos e familiares. Dois anos de Amoor e Valentine. Nós somos a prova de que os milagres existem. Obrigada a todos por existirem nas nossas vidas", escreveu na legenda das imagens que publicou na sua página do Facebook (e que pode ver na galeria), onde se pode ver um pouco da decoração da festa, inspirada em unicórnios.

Recorde-se que na altura as meninas nasceram antes do tempo e tiveram que ficar numa incubadora.

