Luciana Abreu passou o Natal com os seus "queridos padrinhos" e não faltou a presença do Pai Natal. Um momento que a artista partilhou na sua conta do Instagram.

"Que maravilha... que sentimento. Sim, o Natal é um sentimento. Como me engrandece ver a minha família crescer. Obrigada, queridos padrinhos, o Natal em vossa casa virou tradição e o Pai Natal uma história real de encantar. Somos unidos, somos um. Feliz Natal a todos, são os desejos desta simples família que só sabe viver de abraços. Abreijos", escreveu na legenda de um vídeo, que pode ver na galeria.

